تحدث أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، عن الحالات التحكيمية خلال مواجهة فريق الزمالك مع نظيره الداخلية، والتي أقيمت مساء الخميس.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك والداخلية، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: «هدف الداخلية أمام الزمالك ليس صحيحًا، لأن المهاجم كان متسللًا وحاول لعب الكرة وهي محاولة واضحة، ولكن فشله في لعب الكرة لا يعني أنه غير متداخل في اللعبة».

وأضاف: «حكم الـ (VAR) أخطأ في هذه الحالة لأنه كان يجب عليه إشراك حكم المباراة، وفقًا لبروتوكول تقنية الفيديو».

وأتم: «لا يوجد ضربة جزاء للزمالك أمام الداخلية في لعبة سامسون، كما لا يوجد خطأ على لاعب الداخلية بلمس الكرة بيده وقرار الحكم صحيحا بعدم احتساب شيء».