توصل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، إلى اتفاق مبدئي مع نادي فنربخشة التركي، وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحيفة سعودية قد أشارت في وقت سابق، إلى اقتراب النجم الكاميروني أبو بكر من الرحيل عن ناديه النصر السعودي، وذلك بسبب ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب بالفريق إلى 9 بعد وصول رونالدو، بزيادة لاعب واحد عن الحد الأقصى المسموح به لكل نادٍ بـ 8 لاعبين فقط.

ووفقًا لصحيفة «fanatik» التركية، فإن أبو بكر توصل لاتفاق مبدئي مع نادي فنربخشة خلال الساعات الماضية، وذلك من أجل الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت الصحيفة التركية أن فنربخشة يرغب في التعاقد مع أبوبكر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود خيار شراء العقد من النصر السعودي.

يُذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم الجمعة الماضية، تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى صيف 2025.