حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تغادر البحر المتوسط لأول مرة منذ يونيو الماضي

قال الأسطول السادس الأمريكي، اليوم السبت، إن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جيرالد آر فورد» والسفن السطحية الأخرى التي تشكل مجموعتها الهجومية عبرت مضيق جبل طارق، مغادرة البحر المتوسط لأول مرة منذ يونيو الماضي بعد إتمام عمليات.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أوضحت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات المذكورة، أجرت تدريبات ومناورات وعمليات تكتيكية في مناطق مسئولية القيادة الأمريكية الأوروبية والقيادة الأمريكية الإفريقية.

وأفادت صحيفة إسرائيلية، يوم الإثنين الماضي، بأن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد والسفن المرافقة لها، والتي وصلت في بداية الحرب في قطاع غزة، لمنطقة شرق البحر المتوسط ​​لردع حزب الله، ستغادر المنطقة.

وأضافت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «واشنطن أبلغت إسرائيل بالخطوة قبل تنفيذها، وفي الوقت نفسه، أوضحت أن لديها ما يكفي من القوات في المنطقة، وأنها سترسل المزيد من الأدوات العسكرية إذا دعت الحاجة».

وقالت الصحيفة إن حاملة الطائرات «فورد» كانت تقترب من نهاية انتشارها العملياتي عندما تم إرسالها إلى البحر الأبيض المتوسط، ​​في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في 7 أكتوبر 2023، مع البوارج الخمس التي برفقتها.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي كبير، لم تسمه، إن «عودة حاملة الطائرات إلى قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا تسير في الموعد المحدد وحتى بعد رحيلها، ستظل الولايات المتحدة تتمتع بقدرات عسكرية كثيرة في المنطقة، بما في ذلك المدمرات وسفن الصواريخ التي تتمركز في منطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر».

يذكر أن «جيرالد فورد»، تعتبر حاملة الطائرات الأكثر تقدما في البحرية الأمريكية، وعلى متنها أكثر من 75 طائرة مقاتلة، وقاذفتي صواريخ مضادة للطائرات، وصواريخ أرض جو من نوع «RAM» ونظامي رادار منفصلين.