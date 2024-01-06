وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى اليونان اليوم السبت، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبل جولة مطولة في الشرق الأوسط لمحاولة التوسط مرة أخرى في حرب غزة ومنع المزيد من التصعيد.

ومن المقرر أن يناقش الجانبان التعاون الدفاعي، إلى جانب التوترات في المنطقة المجاورة، حسبما ذكرت محطات البث اليونانية.

وطلبت أثينا شراء طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز (إف 35) في عام 2022.

وتحتفظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية كبيرة في سودا، بجزيرة كريت، وتدير أيضا قواعد في وسط وشمال اليونان، والتي تم توسيعها مؤخرا.

وأكد بلينكن، أن البلدين متحدان في مواجهة بعض أكبر التحديات حتى الآن، قبل المحادثات في جزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط.

وقال بلينكن، إنه يتطلع إلى الاستماع إلى وجهة النظر اليونانية، مضيفا أن التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين مهمة وأفضل من أي وقت مضى منذ 30 عاما.

من جهته، قال رئيس وزراء اليونان، إنه من المهم أن يقف الحلفاء معا من أجل "عودة السلام والأمن إلى المنطقة".

يذكر أن بلينكن وصل إلى جزيرة كريت في أعقاب زيارة إلى تركيا المجاورة، حيث التقى بالرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.

وبعد زيارته لليونان، من المقرر أن يبدأ جولة مطولة في الشرق الأوسط، وهي الرابعة له في المنطقة خلال أربعة أشهر، مع محطات مقررة في الأردن وقطر والإمارات والسعودية، وكذا دولة الاحتلال، والضفة الغربية ومصر.

وقال مكتبه، إن بلينكن يسعى خلال الجولة إلى مناقشة خطوات ملموسة حول كيفية استخدام الجهات الفاعلة في المنطقة لنفوذها لتجنب تصعيد حرب غزة