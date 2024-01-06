رئيس هيئة تعاونيات البناء: الإسكان التعاوني نموذج ناجح ويتم تطبيقه في 150 دولة

قال اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الإسكان الاجتماعي عبارة عن مشروعات قومية تنفذها الدولة وتستهدف شريحة معينة من المجتمع سواء من محدود الدخل أو متوسطي الدخل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية جينا فتحي، ببرنامج «صناع العاصمة» على قناة «النهار»، أن الدولة تساهم بالأرض مع تنفيذ المشروع بالكامل بواسطة الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن على المواطن أن يقدم ما يثبت أنه من نفس الشريحة سواء محدود الدخل أو متوسطي الدخل بالدولة، مشيرا إلى أن الإسكان التعاوني هو أحد أوجه التعاونيات والذي يمثل نموذجا ناجحا ويتم تطبيقه فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم.

وأشار إلى مشاركة المجتمع المدني في تحقيق الدولة لمخططات التنمية المستدامة بدون تحمل موازنة الدولة أى أعباء مالية.

وتابع: «الإسكان التعاوني هو اقتصاد اجتماعي لكل أطياف المجتمع أن يحصل على وحدة سكنية من الإسكان التعاوني، سواء كان المواطن مشتركا في إحدى الجمعيات التعاونية فى بناء الإسكان من عدمه».

ولفت إلى أنه من الممكن أن يتم تخصيص للمواطن وحدة سكنية من الإسكان التعاوني، لا سيما أنه يتم الطرح ثلاث مرات في العام.

وأشار إلى أن آخر طرح للإسكان التعاوني كان 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة، موضحا أنه يتم طرح الوحدات السكنية وهى مكتملة البناء وكاملة المرافق والتشطيبات النهائية.