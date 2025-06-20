ماسكيرانو: ميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم

أشاد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، بأداء النجم ليونيل ميسي بعد قيادته الفريق لتحقيق فوز ثمين على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بورتو قد تقدم مبكرًا في الدقيقة الثامنة عبر سامو أمورديون من ركلة جزاء، قبل أن يدرك تيلاسكو سيجوفيا التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 47، ثم أحرز ميسي هدف الفوز في الدقيقة 54، ليسجل هدفه رقم 50 بقميص الفريق الأمريكي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الأهلي بدون أهداف، ليتقاسم الصدارة مع بالميراس البرازيلي، بينما تجمد رصيد بورتو عند نقطة واحدة.

وفي تصريحات بعد اللقاء، قال ماسكيرانو: "ميسي هو اللاعب الذي يقودنا في طرق المنافسة. شغفه، صموده، وإرادته في مواصلة التحدي، مهما كان مستواه، شيء استثنائي. ماذا يمكنني أن أضيف؟ إنه ببساطة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "إصرار ميسي على الفوز دائمًا يدهشنا. حتى في اللحظات الأخيرة، عندما يعاني الجميع من الإرهاق، يظل يدعم الفريق بكل ما لديه من طاقة".

ومن المقرر أن يواجه إنتر ميامي نظيره بالميراس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما يصطدم الأهلي المصري بفريق بورتو في مواجهة مرتقبة.