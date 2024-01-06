‏بوريل: اتفقت مع ميقاتي على خفض التصعيد بجنوب لبنان عبر الدبلوماسية

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه ناقش مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الوضع في جنوب لبنان، وتأثير الحرب في غزة، والوضع في سوريا.



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت: «اتفقنا على العمل معًا من أجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل عبر الدبلوماسية، وهو ما يصب في مصلحة الجميع».

The situation in southern Lebanon, the impact of the Gaza war and the situation in Syria were at the heart of discussions with PM @Najib_Mikati .



We agreed to work together through diplomacy towards deescalation and long-term stability, which are in the interest of everyone. pic.twitter.com/qPdlnZjfGG — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2024



وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، يزور لبنان لمدة 3 أيام، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وسيجتمع أيضًا مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» اللواء أرولدو لاثارو.



وأوضحت البعثة في بيان، أن الزيارة مناسبة لمناقشة جميع جوانب الوضع في غزة وحولها، بما في ذلك تأثيره على المنطقة، ولاسيما الوضع على الحدود الجنوبية، فضلًا عن أهمية تجنب التصعيد الإقليمي واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، والتي رفعها الاتحاد الأوروبي 4 مرات لتصل إلى 100 مليون يورو.



وقالت إن «الممثل الأعلى سيعيد التأكيد على ضرورة دفع الجهود الدبلوماسية مع المسئولين الإقليميين، بغرض تهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة، كما سيكون التعاون الثنائي والقضايا المحلية والإقليمية ذات الاهتمام جزءًا من المناقشات».