‏بوريل: اتفقت مع ميقاتي على خفض التصعيد بجنوب لبنان عبر الدبلوماسية

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه ناقش مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الوضع في جنوب لبنان، وتأثير الحرب في غزة، والوضع في سوريا.



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت: «اتفقنا على العمل معًا من أجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل عبر الدبلوماسية، وهو ما يصب في مصلحة الجميع».

The situation in southern Lebanon, the impact of the Gaza war and the situation in Syria were at the heart of discussions with PM @Najib_Mikati .



We agreed to work together through diplomacy towards deescalation and long-term stability, which are in the interest of everyone. pic.twitter.com/qPdlnZjfGG