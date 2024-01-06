القوات الأوكرانية تدمر مركز قيادة روسية غرب شبه جزيرة القرم

دمرت القوات الأوكرانية مركز قيادة روسية، في قاعدة "ساكي" الجوية، غرب شيه جزيرة القرم، طبقا لما ذكره ميكولا أوليشتشوك، قائد سلاح الجو الأوكراني.



وشكر أوليشتشوك، في منشور على تطبيق تليجرام الجنود الأوكرانيين، بسبب "العمل الرائع"، بدون أن يحدد توقيتا للهجوم ولا تقديم تفاصيل أخرى، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



جاء ذلك في أعقاب هجمات صاروخية شنتها أوكرانيا مؤخرا على ميناء "فيودوسيا" شرق شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى تدمير سفينة الإنزال الضخمة "نوفوتشيركاسك" على غرب مدينة "يفباتوريا" وجنوب غرب "سيفاستوبول".



ولا يمكن التحقق من المزاعم الأوكرانية من مصدر مستقل.



ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها "اعترضت ودمرت" أربعة صواريخ، فوق شبه جزيرة القرم، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، بعد إسقاط 35 طائرة مسيرة في اليوم السابق.



وشهد يومي 29و30 ديسمبر الماضي ،تبادلا لهجمات صاروخية عنيفة بين روسيا وأوكرانيا.



فقد أعلنت السلطات في مدينة بلجورود الحدودية الروسية عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرين، من بينهم 15 طفلا في هجمات أوكرانية.



وجاء القصف الأوكراني عقب هجوم جوي ضخم من جانب روسيا على عدة مدن أوكرانية.