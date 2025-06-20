الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر البث الميداني للقناة 14 الإسرائيلية في حيفا بصواريخ سجيل 3

كشفت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي، أن الحرس الثوري الإيراني نفذ هجومًا صاروخيًا استهدف مقر البث الميداني لقناة "14" الإسرائيلية في مدينة حيفا، مستخدمًا صواريخ باليستية من طراز "سجيل 3"، وذلك بعد توجيه إنذار مسبق بإخلاء الموقع.

وفعّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في مناطق متعددة في إسرائيل من الشمال إلى الجنوب، وذلك عقب إطلاق نحو 20 صاروخًا من إيران ضمن وابل جديد من القصف.

من جانبه أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وسمع دوي انفجارات ضخمة في مدينة حيفا بينما دوت الإنذارات في كل المناطق من الشمال إلى الجنوب في إسرائيل.

وعن النتائج الأولية للموجة الجديدة من الصورايخ الإيرانية، تم تسجيل سقوط صواريخ في مناطق: بئر السبع، غوش دان وهي تل أبيب الكبرى، كما دوى انفجار ضخم جدا في حيفا مع أنباء عن إصابات مباشرة شملت تل أبيب وبئر السبع.

وأظهرت مقاطع متداولة ونشرها الإسرائيليون سقوط صاروخ بين مجمع أبنية وتبعه دوي انفجار ضخم في حيفا.

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأن قصفا بنحو 20 صاروخاً من إيران يجري في هذه اللحظات.. وتم تفعيل الإنذارات في منطقة دان وشافل. وتم تسجيل سقوط صاروخ في غوش دان. كما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من النقب ومحيط قطاع غزة.

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء الفوري إلى سكان مناطق متفرقة بمدينة غزة "لتدمير قدرات عسكرية للمنظمات المسلحة في المنطقة".

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "منذ قليل، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل... تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد. عند تلقي إنذار، يُطلب من الجمهور التوجه إلى مكان محمي والبقاء فيه حتى إشعار آخر".

وأضاف: "يُسمح بمغادرة المكان المحمي فقط بعد تعليمات صريحة. واستمروا في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأكدت وكالة أنباء "فارس" أن هجوما صاروخيا جديدا من إيران على إسرائيل قد بدأ.