فليك يضم أولمو في قائمة برشلونة للسوبر الإسباني

أعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه المسافرة إلى السعودية المشاركة في كأس السوبر الإسباني>

وشهدت القائمة تواجد داني أولمو وباو فيكتور، رغم أن برشلونة لم ينجح حتى الآن في إعادة تسجيل الثنائي بقائمة الفريق، بالإضافة إلى المصاب مارك بيرنال.

وياتي تواجد الثنائي أولمو و ياو فيكتور رغم أعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني في بيان مشترك رفض منح برشلونة رخصة تسجيل أولمو و فيكتور وذلك لأن اللائحة تمنع أي لاعب تلغى رخصته من الحصول على رخصة جديدة في نفس الموسم مع نفس الفريق الذي كان مرتبطا به بالفعل

وقرر برشلونة اللجوء للقضاء من أجل تسجيل الثنائي بشكل استثنائي هذا الشهر، لكن الحكم من المنتظر أن يصدر بعد مباراة نصف النهائي أمام أتلتيك بيلباو، الأربعاء المقبل.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة في السوبر الإسباني، كالآتي :

كوبارسي - بالدي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - كريستنسن - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - بيرنال هيكتور فورت -جيرارد مارتن - دومينيجيز - فيرنانديز.