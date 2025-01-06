روسيا تعلن إحباط هجوم للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار بثماني طائرات مسيرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، نقلته وكالة «سبوتنيك»: «نظام كييف لا يتوقف عن الاستفزازات بهدف خلق تهديد بكارثة من صنع الإنسان في محطة زابوروجيه للطاقة النووية».

وأضافت: «في 5 يناير، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى مهاجمة محطة الطاقة النووية ومدينة إنيرغودار، في مقاطعة زابوروجي، بثماني طائرات هجومية دون طيار».

وأشارت الدفاع الروسية إلى «تدمير جميع الطائرات دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي».

ووفقا لبيان الوزارة فإنه «عندما سقطت إحدى الطائرات دون طيار، انفجرت واشتعلت فيها النيران على سطح مركز تدريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية».

وأوضح البيان أنه «لم تكن هناك إصابات أو دمار في المحطة النووية، وأن الوضع الإشعاعي طبيعي»، مؤكدًا أن «موظفي المحطة النووية يواصلون عملهم كالمعتاد».