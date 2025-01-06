 فاروق جعفر يطالب برحيل نجله عن الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فاروق جعفر يطالب برحيل نجله عن الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 8:33 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 8:33 م

هاجم فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، مجلس إدارة الزمالك، بسبب عدم مشاركة نجله في المباريات، وعدم خروجه من النادي.

قال فاروق جعفر في تصريحات «إذاعية»:" الزمالك يقول لنا إن سيف جعفر سيخرج، وما يهمني أن يخرج من أجل أن يلعب".

أضاف:" ليس من الضروري أن يخرج سيف جعفر إعارة، ولكن من الممكن أن يخرج نهائيا حتى يحصل على فرصته".

تابع:" جوزيه جوميز قال لـ سيف جعفر إنه ليس من جعله يجلس خلال الفترة الماضية، وجميعنا تعلمنا أن أبناء النادي لهم وضع آخر، وهذه المدرسة موجودة في أندية أخرى".

أتم:" جروس ليس لديه الوقت ليأتي بلاعبين جدد، وكيف يطلب لاعبين وهو لم يمنح الفرصة للاعبين الصغار، وهؤلاء اللاعبين هم من أتوا بلقب الدوري قبل ذلك".


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