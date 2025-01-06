فاروق جعفر يطالب برحيل نجله عن الزمالك

هاجم فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، مجلس إدارة الزمالك، بسبب عدم مشاركة نجله في المباريات، وعدم خروجه من النادي.

قال فاروق جعفر في تصريحات «إذاعية»:" الزمالك يقول لنا إن سيف جعفر سيخرج، وما يهمني أن يخرج من أجل أن يلعب".

أضاف:" ليس من الضروري أن يخرج سيف جعفر إعارة، ولكن من الممكن أن يخرج نهائيا حتى يحصل على فرصته".

تابع:" جوزيه جوميز قال لـ سيف جعفر إنه ليس من جعله يجلس خلال الفترة الماضية، وجميعنا تعلمنا أن أبناء النادي لهم وضع آخر، وهذه المدرسة موجودة في أندية أخرى".

أتم:" جروس ليس لديه الوقت ليأتي بلاعبين جدد، وكيف يطلب لاعبين وهو لم يمنح الفرصة للاعبين الصغار، وهؤلاء اللاعبين هم من أتوا بلقب الدوري قبل ذلك".