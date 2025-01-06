محافظ القليوبية يناقش ملف النظافة ويوجه بالارتقاء بالمنظومة والعمل على تجميل الشوارع

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الاجتماع الدوري؛ لمناقشة ملف النظافة بالمحافظة وآليات الارتقاء بها للنهوض بشوارع المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة تدبير الاعتمادات اللازمة لشراء المعدات ومستلزمات المنظومة، وتحصيل الإيرادات التي تدخل في صندوق النظافة.

وناقش الاجتماع خطة عمل شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن المحافظة، وتضمنت الخطة عدداً من المحاور الرئيسية، منها زيادة عدد سيارات القمامة وشراء مستلزمات المنظومة من البطاريات والكاوتتش ونطاق عملها، وتفعيل دور عمال النظافة وتدريبهم بشكل دوري، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة، وفرض عقوبات صارمة على المقصرين بمنظومة النظافة.

وأكد التزام المحافظة بتحسين البيئة العامة في جميع مدن المحافظة، موضحا أن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات عملها خلال الفترة القادمة، كما دعا جميع المواطنين إلى التعاون مع المحافظة والشراكة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيقوم بعمل جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر، مؤكدا أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرصه على ضمان تطبيق الخطة الموضوعة للارتقاء بمنظومة النظافة في المحافظة، والتأكد من التزام الشركة بجميع بنود الاتفاق المبرم بينها وبين المحافظة، موضحا أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، مؤكدًا أنه لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

ويعد هذا الاجتماع خطوة هامة في إطار جهود محافظة القليوبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم.

يذكر أن محافظة القليوبية أنشأت صندوق للنظافة وأمانة فنية له بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، بالإضافة لتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.