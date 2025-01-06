 محافظ البحيرة تهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد المجيد وتطمئن على صحته - بوابة الشروق
الإثنين 6 يناير 2025 7:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محافظ البحيرة تهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد المجيد وتطمئن على صحته

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 7:11 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 7:11 م

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بزيارة نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وخلال الزيارة، اطمأنت الدكتورة جاكلين عازر على صحة نيافة الأنبا، وقدمت له تهنئتها القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما نقلت إليه مشاعر الحب والاحترام والتهنئة من كافة قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية وجميع أبناء المحافظة، متمنية له دوام الصحة والعافية.

وأكدت عازر أن نيافة الأنبا باخوميوس يمثل قيمة كبيرة بمحافظة البحيرة ورمزًا للتسامح والمحبة بين جميع فئات الشعب المصري، مشيرة إلى أن قيادته الحكيمة ورؤيته العميقة قد ساهمتا في تعزيز روح الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين أبناء المحافظة.


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