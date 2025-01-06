ملك البحرين يستقبل رئيس البرلمان العربي لتقديم وسام القائد

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، اليوم في قصر الصافرية، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمناسبة زيارته للبلاد.



وفي بداية اللقاء، قدم رئيس البرلمان العربي وسام القائد، إلى ملك البحرين، الذي يعد أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يمنحها البرلمان العربي لقادة الدول العربية؛ تقديرًا وعرفانًا لجهوده الرائدة في خدمة القضايا العربية ومساعيه الخيرة في دعم العمل العربي المشترك.



وقدم أخلص التهاني والتبريكات بفوز منتخب البحرين لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي (26)، متمنيًا للبحرين وشعبها التقدم والرفعة ومزيدًا من الإنجازات تحت قيادته الحكيمة.



وخلال الاستقبال، هنأ ملك البحرين، رئيس البرلمان العربي على الثقة التي أولاها إياه أعضاء البرلمان بانتخابه، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه.



وأعرب عن اعتزازه بما يجمع البحرين بشقيقاتها الدول العربية من أواصر تاريخية متينة وعلاقات وثيقة ومتميزة وما يشهده التعاون الأخوي والتنسيق الوطيد والعمل المشترك من تطور وازدهار في المجالات جميع وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة وخدمة القضايا المشتركة.



وأثنى على الدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية وخدمة مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز الحوار والتواصل بين البرلمانات العربية، متمنيًا لرئيس البرلمان العربي وأعضائه دوام التوفيق في مساعيهم لما فيه تقدم ورقي بلدانهم وأمتهم العربية.



وبدوره، أعرب رئيس البرلمان العربي، عن شكره وبالغ امتنانه لمواقف البحرين المشرفة والداعمة للعمل البرلماني العربي.

وأكد سعيه الدائم للنهوض بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي من أجل نصرة قضايا الأمة.