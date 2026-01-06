وصول ويتكوف وكوشنر إلى قصر الإليزيه قبل الاجتماع بشان أوكرانيا

أفادت وكالة رويترز للأنباء بوصول ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجاريد كوشنر صهر ترامب إلى قصر الإليزيه في فرنسا اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع (تحالف الراغبين) الذي تستضيفه باريس.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون ومسئولون لوكالة رويترز للأنباء، إن حلفاء أوكرانيا سيجتمعون في باريس، اليوم الثلاثاء، سعيا لوضع اللمسات الأخيرة على إسهاماتهم المتعلقة بالضمانات الأمنية المستقبلية لكييف لطمأنتها في حال وقف إطلاق النار مع روسيا.

وسينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أكثر من 27 زعيما في العاصمة الفرنسية، إلى جانب المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار جهود أوسع نطاقا لصياغة موقف أوكراني وأوروبي وأمريكي مشترك يمكن نقله بعد ذلك إلى روسيا.

وتسارعت منذ نوفمبر وتيرة المحادثات الرامية إلى إنهاء النزاع الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات.

ومع ذلك، لا توجد إشارات تذكر على استعداد روسيا لقبول المقترحات الحالية المطروحة على الطاولة، مع بقاء مسألة الأراضي عقبة رئيسية أمام المفاوضات، وعدم ظهور أي علامات على تراجع حدة القتال بين الجانبين، بحسب "رويترز".

وقال دبلوماسيون، قبل اجتماع، اليوم الثلاثاء، إن مسئولين عسكريين، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية، حضروا إلى باريس لصياغة التزامات ملموسة حتى يتمكن القادة من تقديم الدعم السياسي. وحتى الآن، كانت التعهدات العسكرية غامضة إلى حد بعيد.

وأشارت مذكرة أُرسلت إلى الوفود الخمسة والثلاثين المدعوة واطلعت عليها "رويترز" إلى أن الاجتماع سيركز على ضمان إسهامات في قوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا في حال وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع أوكرانيا وبدعم من الولايات المتحدة.