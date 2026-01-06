النتائج الأولية تكشف عن فوز تواديرا بولاية رئاسية ثالثة لجمهورية أفريقيا الوسطى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت النتائج الأولية أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، فاز بولاية ثالثة في انتخابات الشهر الماضي.

وقاطعت الائتلافات المعارضة الكبرى التصويت بعد أن أتاح استفتاء إزالة حدود الولايات الرئاسية.

وواجه تواديرا، 68 عاماً، منافسة من 6 مرشحين، لكن الائتلاف المعارض الرئيسي لم يشارك بعد أن أدان ما وصفه بـ البيئة السياسية غير المتكافئة.

وفاز تواديرا بنسبة 76.15% من الأصوات، وفقا للنتائج الأولية التي أصدرتها السلطة الانتخابية في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وتم تسجيل نحو 2.4 مليون ناخب في جمهورية أفريقيا الوسطى للتصويت في انتخابات هي الأولى من نوعها في البلاد، والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية التي تجرى لأول مرة منذ عقود.

وسجل مرشحان من المعارضة بالفعل اعتراضهما على النتائج، مستشهدين بما تردد عن ممارسات مخالفة ارتكبتها الهيئة الوطنية للانتخابات وعمليات تزوير على نطاق واسع.

وأعلن أنيسي جورج دولوجيليه، الذي حل ثانيا وحصل على 14.66% من الأصوات، يوم الجمعة الماضي، أنه الفائز في الانتخابات.

ويقول المحللون إن تواديرا عزز سلطاته داخل مؤسسات الدولة.

وغرقت البلاد في صراع منذ عام 2013 بعد أن استولى المتمردون ومعظمهم من المسلمين على السلطة وأجبروا الرئيس آنذاك فرانسوا بوزيزي على ترك منصبه.

وخفت حدة الصراع بعد توقيع اتفاق سلام عام 2019 بين الحكومة و14 جماعة مسلحة.

وانسحبت ست من الجماعات الأربعة عشرة لاحقًا من ذلك الاتفاق.

يشار إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من الدول التي سجلت فيها مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة للمرتزقة نشاطا لأول مرة في القارة الأفريقية.

وكانت المجموعة مسؤولة عن أمن تواديرا، ولكن حدة التوترات تزايدت بينه وبين وروسيا بسبب مطالبة موسكو بأن تحل وحدة ""فيلق أفريقيا" العسكرية الروسية محل مجموعة "فاجنر" .

وتلعب رواندا، القوة الإقليمية، أيضًا دورًا مؤثرًا في البلاد.