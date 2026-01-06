مصر تستضيف البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والشباب

يستعد الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستضافة البطولة العربية لفئتي تحت 16 سنة وتحت 23 سنة، وذلك بعد فوزه بحق تنظيم بطولتين عربيتين خلال عام 2026.

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة العربية للفئات العمرية تحت 16 وتحت 23 سنة خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو 2026، على أن يعقبها تنظيم البطولة العربية تحت 18 سنة في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2026، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وتأتي هذه الاستضافات تأكيدًا للدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد المصري لألعاب القوى في دعم وتأهيل الكوادر المصرية من حكام ومدربين وإداريين، إلى جانب إتاحة فرص احتكاك قوية للاعبين واكتسابهم الخبرات الدولية، استكمالًا لسلسلة النجاحات التنظيمية والفنية التي حققها الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، عن اعتزازه باستضافة البطولتين، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الاتحاد العربي لألعاب القوى.

وأوضح فودة أن استضافة بطولتين عربيتين في عام واحد تُعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد خلال الفترة الماضية على المستويين التنظيمي والفني، كما تمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة ألعاب القوى المصرية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، ومنح اللاعبين احتكاكًا قويًا مع مختلف المدارس العربية.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى يولي اهتمامًا خاصًا بخروج البطولتين بأعلى مستوى تنظيمي وفني يليق باسم ومكانة مصر، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يحرص دائمًا على مساندة الاتحادات الرياضية وتمكينها من استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

واختتم العميد حاتم فودة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب، وتحقيق نتائج متميزة على المستويين العربي والدولي.