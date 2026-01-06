كوستا: الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في نظام ضمانات ملزم بشأن أوكرانيا

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في نظام ضمانات ملزم سياسيًا وقانونيًا، يدخل حيز التنفيذ بعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات كوستا في بيان نشره عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، عقب قمة "تحالف الراغبين" المعني بأوكرانيا، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار كوستا إلى أن الاجتماع كان مثمرًا، قائلًا: "نحن مستعدون للمساهمة في نظام ضمانات ملزم سياسيًا وقانونيًا يدخل حيز التنفيذ فور سريان وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في الجهود الرامية إلى توفير الضمانات الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى سلام دائم.

وأكد استمرار دعم الاتحاد لمسار انضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لازدهارها المستقبلي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل أيضًا دعم أوكرانيا من خلال بعثات مدنية وعسكرية.​​​​​​​

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

و"تحالف الراغبين" تشكيل دولي أعلن عنه عقب قمة عقدت بلندن في مارس 2025، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.