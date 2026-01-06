الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل السماح للمنظمات الإغاثية بالعمل في غزة

دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إسرائيل إلى السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل في فلسطين من أجل إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المدنيين المحتاجين.

جاء ذلك في بيان مشترك للممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشئون البحر المتوسط دوبرافكا زويكا، ومفوضة الاتحاد للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، بشأن إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية في فلسطين.

وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في غزة يواصل التدهور، لافتا إلى أن الفلسطينيين، مع دخول فصل الشتاء، يتعرضون لأمطار غزيرة وبرد قارس في ظل افتقارهم إلى مأوى آمن.

وأوضح أن الأطفال لا يزالون غير قادرين على الذهاب إلى المدارس، فيما تعمل المرافق الصحية في وضع شبه مشلول نتيجة النقص الحاد في الكوادر والمعدات.

البيان تطرق كذلك إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي باعتماد "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة" بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

والقرار 2803، صدر عن مجلس الأمن في نوفمبر الماضي، ورحب بخطة الرئيس الأمريكي ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.

وشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وبشكل سريع وآمن ودون عوائق، إلى غزة، مع ضمان توزيعها بصورة مستدامة.

وجاء في البيان التأكيد على دعوة الاتحاد لإسرائيل إلى "السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل في فلسطين من أجل إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين المحتاجين".

والأحد بدأت إسرائيل إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تُدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى رفضها تقديم قوائم بأسماء موظفيها والتعاون مع إجراءات التسجيل الأمني الجديدة، بحسب هيئة البث العبرية.

وحذر البيان أنه من دون هذه المنظمات غير الحكومية الدولية، لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب لمنع سقوط المزيد من الضحايا في غزة.

وتابع: "تمكين هذه المنظمات من العمل بشكل متوقع ومستدام يعد شرطا أساسيا لإيصال المساعدات بالسرعة والأمان والحجم اللازمين، وإلا فلن تصل المساعدات الأساسية إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وتمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء إلى غزة، حيث يوجد نحو 1.5 ملون نازح من أصل حوالي 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عاما.

ويمثل هذا خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، فضلا عن غارات يومية تشنها إسرائيل، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 418 فلسطينيا وإصابة 1171، وفقا لوزارة الصحة السبت.

وتزعم إسرائيل أن "حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة زاد بشكل كبير، من حوالي 50 ألف شاحنة خلال عام 2024 إلى نحو 70 ألف شاحنة في عام 2025"، وفقا لهيئة البث.

غير أن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال في 12 ديسمبر الماضي إنه منذ بدء وقف إطلاق النار دخل القطاع 14 ألفا و534 شاحنة فقط من أصل 37 ألفا و200 كان يُفترض دخولها وفقا للاتفاق، أي متوسط لا يتجاوز 234 شاحنة يوميا بنسبة التزام لا تتعدى 39%.

وشدد المكتب الإعلامي على أن "هذه الأرقام تؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة".