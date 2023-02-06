سفير بولندا لدى ألمانيا يدعو إلى اتخاذ قرار بشأن إرسال مقاتلات لأوكرانيا خلال مؤتمر ميونخ

دعا سفير بولندا في برلين، إلى اتخاذ قرار خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بشأن مسألة تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.



وقال السفير داريوش بافلوس، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "اقترحنا ألا يناقش رؤساء الدول والحكومات المشاركون في المؤتمر هذه المسألة فحسب، بل أيضا إلى اتخاذ قرار بشأنها"، مضيفا أن سياسة التردد والمماطلة - كما في حالة تسليم دبابات قتالية لأوكرانيا - تأتي بنتائج عكسية.



وبعد الالتزام الألماني بتسليم دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى توريد طائرات مقاتلة، و"صواريخ بعيدة المدى"، والمزيد من المدفعية لبلاده حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، خلال الحرب الروسية الأوكرانية.



ومارست بولندا ضغوطا كبيرة على ألمانيا خلال الجدل حول توريد دبابات قتالية لأوكرانيا.



وكان المستشار الألماني أولاف شولتس رفض تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.



وأوضحت حكومة بولندا، أنها ستدعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) حال قررت تزويد أوكرانيا بمقاتلات.



وأكد السفير بافلوس، أنه فيما يتعلق بمسألة الطائرات المقاتلة، لا تريد بولندا أن تتصرف بمفردها، لكننا نعتقد أن هذا القرار يجب أن يتخذ من قبل الحلفاء الغربيين بالإجماع.



ومن المقرر عقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، وهو أهم منتدى عالمي للخبراء في السياسة الأمنية، خلال الفترة من 17 حتى 19 فبراير، بفندق "بايريشر هوف".



يذكر أن هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها المؤتمر منذ بدء حرب أوكرانيا.



ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر في ميونخ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف.