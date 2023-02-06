النرويج تعتزم إرسال مساعدات طويلة المدى لأوكرانيا

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أعلنت حكومة النرويج اليوم الاثنين، عن خطط لتقديم دعم مالي طويل المدى لأوكرانيا، التي مزقتها الحرب وذلك في شكل تبرعات سنوية قيمتها 15 مليار كرونة نرويجية (5ر1 مليار دولار) للأعوام الخمسة القادمة.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستوره في أوسلو، اليوم، إن حزمة الدعم البالغ اجمالي قيمتها 75 مليار كرونة هي في جزء منها لإظهار الدعم طويل المدى للشعب الأوكراني، وكذلك لتؤكد لروسيا أن البلاد الحرة الديمقراطية تقف إلى جانب أوكرانيا.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لهذا الدعم المقترح.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي الذي يلقيه عبر الفيديو "هذا إسهام مهم للغاية في الانتصار الذي نعد له.. انتصار مشترك لكل من يقيم الحرية والحياة حقا".

وأوضح ستوره أن نصف التبرع هذا العام سيذهب لمساعدات الجيش والنصف للمساعدات الانسانية، وأن هذا التوزيع قد يتغير خلال الأعوام القادمة.

وبالإضافة إلى حزمة المساعدات، تقترح أوسلو برنامج مساعدات منفصلا في جنوب العالم والتي تأثرت بشكل خاص بسبب تداعيات الحرب.

وبموجب هذا البرنامج، سيتم تخصص 5 مليارات كرونة نرويجية لتقديم مساعدات إنسانية وغذائية لتلك الدول.

ويأمل رئيس الوزراء في أن تحظى هذه المقترحات بأغلبية برلمانية عريضة.

وأشارت الرئيسة السابقة للحكومة إيرنا سولبيرج وزعيمة أكبر حزب محافظ معارض بالفعل، اليوم، لتأييدها للمساعدات طويلة المدى لأوكرانيا.