أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، موعد انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي السادس، الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الفترة من ٥ حتى ٩ مارس المقبل، بعنوان: "الجامعات والتحديات التنموية تحت ظروف تغير المناخ"، تحت رعاية ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الأسبوع البيئي ينفذ سنويا ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويهدف إلى توضيح الدور الريادي للجامعة فى الحفاظ على البيئة، وتعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لترشيد السلوك البيئي لدى منسوبي الجامعة، وخاصة الطلاب كونهم عماد التنمية في المستقبل، وإبراز دعمها ومساندتها لجهود الدولة في حماية البيئة والمحافظة على توازنها الطبيعي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الفعاليات هذا العام ترفع شعار "معا للأخضر للتنمية"، وتهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية التي من شأنها النهوض بالمجتمع، وزيادة الوعي بالمخاطر البيئية، إلى جانب تفعيل الممارسات والسلوكيات الإيجابية التي تخدم البيئة المحيطة، والتوعية بالأخطار الصحية الناتجة عن تلوث البيئة المحيطة.

وأضاف أن الأسبوع البيئي يسلط الضوء على دور الجامعة فى تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع، ودورها في تنمية مهارات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم استعراض جهود الجامعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار الأخضر.

ومن جهتها، أضافت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، أن الفعاليات سيتم تنفيذها بمشاركة جميع كليات الجامعة بمقريها القديم والجديد، وستتضمن سلسلة من الندوات عن البيئة من منظور صحي وأمني في ظل التغيرات المناخية، ومحاضرات تثقيفية عن أهمية الاقتصاد الأخضر، ومحاضرات توعوية عن مبادرة سوهاج بلا أمية، وتعظيم دور الجامعة في القضاء على تلك القضية.

وأشارت إلى إقامة خيمة الإسعافات الأولية وتنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية الطلابية بمقري الجامعة، وأعمال التشجير بالتعاون مع جمعية حماية البيئة بالجامعة، وتنظيم حملات للتبرع بالدم.