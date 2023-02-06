وفاة الفنانة سلوى محمود عن عمر ناهز 93 عاما

توفيت الفنانة سلوى محمود، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 93 عاما.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن جثمان الراحلة شيع منذ قليل ودفنت بمقابر العائلة.

سلوى محمود ولدت بالقاهرة عام 1930 وكان والدها طبيباً وأرادها أن تلتحق بكلية الطب، ولكنها حصلت على دبلوم تجارة ثم درست التمثيل بمعهد التمثيل، وكانت بداية مسيرتها الفنية من خلال اﻹلتحاق بفرقة الريحاني ثم إنتقلت للعمل بفرقة إسماعيل يس، بينما كانت أول أدوارها عام 1956 من خلال المشاركة بأفلام (دعوة المظلوم، أرضنا الخضراء، شياطين الجو)، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون حتى أواخر التسعينيات، من أبرز أعمالها (الباطنية، إرحم حبي، الوعد الحق).