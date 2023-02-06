أحمد عيد بعد خسارة الزمالك: «لو عندكم دم سيبوها وامشوا»

علق أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فاركو، في بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام فاركو، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد عيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«شوية عيال لابسة التيشرت مع شوية سماسرة بيديرو الموضوع.. وشوية كباتن كبار قاعدين في القناة بيسقفو لملوك الصفقات.. الكل عارف العيب في مين ومحدش بيفتح بقه.. لو عندكم دم سيبوها وأمشو!! سيبو النادي لأصحابه».

وتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات، أحرز لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 16 غيرها.