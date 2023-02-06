فرق إنقاذ من هولندا ورومانيا في طريقها إلى تركيا

قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانس لينارسيك، عبر موقع تويتر، اليوم الاثنين، إن فرق إنقاذ من هولندا ورومانيا في طريقها الآن إلى تركيا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت مبكر صباح اليوم.



وقال لينارسيك، إن نشر فرق الإنقاذ يتم بالتنسيق مع المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ في بروكسل.



وأضاف أنه في أعقاب وقوع الزلزال، تم تفعيل ما يطلق عليه اسم آلية الحماية المدنية الأوروبية، والتي من خلالها يمكن لدول أخرى طلب مساعدة طارئة من الاتحاد الأوروبي.