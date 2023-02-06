 اليوم.. مطار سفنكس يستقبل وفداً من أثرياء العالم ضمن خطة سياحة اليوم الواحد - بوابة الشروق
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اليوم.. مطار سفنكس يستقبل وفداً من أثرياء العالم ضمن خطة سياحة اليوم الواحد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 6:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 6:19 ص

يستقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الاثنين، رحلة طيران خاصة تابعة لشركة "Titan"، على متنها وفد رفيع المستوى يضم 59 من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم، قادمة من دولة بتسوانا بجنوب القارة الإفريقية، لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الجيزة، بعد زيارتهم لكل من الأقصر وأسوان، ثم سيسافرون من مطار سفنكس إلى فينسيا بإيطاليا، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط سياحة اليوم الواحد بالمطارات المصرية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
ومن المقرر أن يتم استقبال الوفد بصالة كبار الزوار بمطار سفنكس من فريق العلاقات العامة بالمطار.
كان مطار سفنكس قد استقبل رحلة خاصة نهاية ديسمبر الماضي قادمة من العاصمة اليونانية أثينا، على متنها 58 راكباً من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم استغرقت يوماً واحداً، لزيارة منطقة الأهرامات الأثرية التي تعد من أبرز معالم الحضارة المصرية العريقة.

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