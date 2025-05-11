أثار ظهور سمكة قرش على أحد شاطئ اللاجونا مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حالة من الزعر بين السائحين والزائرين.

وقال مصدر مسئول بمدينة دهب، إن سمكة القرش الذي ظهر يسمى "ويل شارك"، وهذا النوع صديق الإنسان، ولا يوجد أي خطورة منه، وأنه ظهر على شواطئ منطقة اللاجونا، واعتاد الغواصين على رؤيته تحت الماء.

وأكد أنه لم يجر غلق أي من الشواطئ المدينة، وجميعها مفتوحة للسائحين والزائرين، ويمارسون فيها كافة الأنشطة السياحية، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة أصدرت بيانا وتعليمات وتحذيرات للتعامل مع القرش في البحر الأحمر، وذلك بسبب زيادة الزوار خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن وزارة البيئة أكدت في البيان الذي جرى توزيعه على المنشآت الفندقية ومراكز الغوص، بالقيام بعدة إجراءات ملزمة لإدارة الشواطئ والفنادق والمصطافين ومشغلي السفن السياحية.

وقال أحد الغطاسين بمدينة دهب، إن سمكة القرش التي ظهرت من النوع المسالم، ومن فصيلة القرش الحوتي صديق الغطاسين والسائحين أيضًا، ولم يسبق أن هاجم أحد من قبل، طالما لم يتعرض للإيذاء.

وأكد أن ظهور سمك القرش في البحر الأحمر شئ طبيعي، ويعد القرش مصدر دخل للسياحة وخاصة سياحة الغطس، لافتا إلى أنه يوجد قوانين دولية لحماية القرش وعدم صيده، وهناك عدة دول وقعت على ذلك ومن بين هذه الدول مصر.