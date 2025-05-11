 ترامب يحث أوكرانيا على المشاركة في محاثات سلام مباشرة مع روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يحث أوكرانيا على المشاركة في محاثات سلام مباشرة مع روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 مايو 2025 - 8:59 م | آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 8:59 م

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا على القبول فورا باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات سلام مباشرة في تركيا.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "على الأقل سيتمكنون من معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أم لا، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيدرك القادة الأوروبيون والولايات المتحدة الموقف بوضوح، ويمكنهم التصرف بناء على ذلك!".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما قبل أن يوافق على إجراء محادثات مباشرة.

من جانبه، عبّر ترامب عن قلقه بشأن ما إذا كان بوتين لا يزال مهتما باتفاق سلام.

وكتب ترامب في المنشور نفسه: "بدأت أشك في أن أوكرانيا ستبرم اتفاقا مع بوتين، الذي يبدو مشغولا جدا بالاحتفال بانتصار الحرب العالمية الثانية."


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