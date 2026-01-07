الإمارات تعلن سحب عدد من منتجات حليب نستله إثر خطر محتمل بوجود مادة سامة

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء، سحب بعض منتجات حليب الأطفال التي تنتجها شركة نستله بعد أن قررت الشركة سحب دفعات محددة بسبب خطر محتمل لوجود مادة سامة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الأربعاء: «أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء وشركة نستله عن سحب طوعي واحترازي لعدد محدود من منتجات حليب الأطفال».

وأضافت: «يحتوي أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا (باسيلس سيريس) التي يمكن أن تنتج مادة (سيروليد)، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلكين».

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أعلنت تنفيذ سحب احترازى فورى لعدد محدود من دفعات بعض منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله، وذلك فى ضوء إخطار رسمى تلقته الهيئة من شركة نستله مصر بشأن تنفيذ سحب طوعى احترازى لهذه التشغيلات.

وأرجعت الهيئة قرار السحب إلى رصد آثار لمادة “Cereulide” الناتجة عن بكتيريا Bacillus cereus، وذلك فى أحد المكونات الأولية المستخدمة فى التصنيع، وهو زيت حمض الأراكيدونيك (ARA)، مشيرة إلى أن هذه المادة قد تؤدى – فى حال التعرض لها – إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال.