تقرير: شركتا أوبن إيه آي ومايكروسوفت بصدد إجراء محادثات لإعادة ضبط شراكتهما عالية المخاطر

أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الأحد، بأن شركتي أوبن إيه آي ومايكروسوفت بصدد إعادة مراجعة شروط شراكتهما التي ستمكن الشركة المصنعة لتطبيق "تشات جي بي تي" من طرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق، مع الحفاظ على وصول عملاق البرمجيات مايكروسوفت إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن شركة مايكروسوفت بصدد عرض التنازل عن جزء من حصتها في مشروع أوبن إيه آي الربحي الجديد مقابل الحصول على إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة التي سيتم تطويرها بعد عام 2030، وهو موعد انتهاء عقد هام بين الطرفين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن إعادة ضبط العقد، الذي تم صياغته عندما استثمرت مايكروسوفت مليار دولار في شركة أوبن إيه آي قبل 6 سنوات، تعد خطوة بالغة الأهمية في عملية إعادة هيكلة الشركة الناشئة، التي ضخت فيها مايكروسوفت مليارات إضافية منذ ذلك الحين.

ويُذكر أن شركة أوبن إيه آي بصدد التراجع عن خططها للتحول من منظمة غير ربحية إلى كيان عادي أكثر ربحية، وذلك تحت ضغط من موظفين سابقين وأكاديميين ومنافسين، من بينهم الملياردير إيلون ماسك.

وتظل شركة مايكروسوفت هي الطرف الأكثر تمسكا بموقفه، إذ تسعى لضمان أن تظل أي تغييرات في هيكلية أوبن إيه آي توفر الحماية الكافية لاستثمارها البالغ قيمته 75ر13 مليار دولار، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة على الأمر لوكالة بلومبرج للأنباء الأسبوع الماضي.