كييف: هجمات روسية جديدة في شرق أوكرانيا بعد انتهاء وقف إطلاق النار

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف، بأن القوات الروسية شنّت هجمات جديدة في شرق أوكرانيا بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو لمدة ثلاثة أيام.

وبحسب التقرير، تبدو الضربات أقل حدة في الوقت الراهن، حيث تم تسجيل 67 هجوما روسيا على مختلف محاور الجبهة بحلول بعد الظهر، في حين كان عدد العمليات القتالية اليومية في الأسابيع الماضية يقارب 100 عملية.

وأفادت التقارير بأن معظم الهجمات الروسية اليوم الأحد وقعت في محيط مدينة بوكروفسك، التي تُعد نقطة اشتعال مستمرة، حيث شنّ الجنود الروس 36 هجوما في محاولة لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية.

وكتب مسئولون أوكرانيون على تطبيق "تليجرام" أن القوات الأوكرانية تصدت للهجمات، ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

كما تم الإبلاغ عن هجمات جوية روسية جديدة في محيط مدينة خاركيف الواقعة في أقصى شرق أوكرانيا. وفي قرية سادوفود، أُصيبت امرأتان بجروح جراء سقوط قنبلة على مبنى سكني، بحسب سلطات الدفاع المدني الإقليمية.

وترفض روسيا حتى الآن الدعوات لوقف إطلاق نار مدته 30 يوما كشرط مسبق لإجراء مفاوضات سلام محتملة، حيث يؤكد الكرملين أنه لا يريد منح القوات الأوكرانية فرصة لإعادة التجمع أو تلقي أسلحة جديدة.