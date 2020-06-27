الخارجية الأمريكية: سنقدم كل المساعدات بدون أي قيود أو حدود للشعب السوري

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، إن واشنطن ستقدم كل المساعدات بدون أي قيود أو حدود للشعب السوري، معربًا عن تعازيه لأهالي الضحايا في تركيا وسوريا؛ جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، فجر اليوم.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء الاثنين، أن قانون قيصر لا يتضمن عقوبات أمريكية؛ تمنع إرسال مساعدة إنسانية أو طارئة أو الأدوية، وكل الاحتياجات التي يحتاجها الشعب السوري، وتقديم المساعدة في هذه الكارثة.

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة قدمت المساعدة الأولية لتركيا وسوريا»، مستطردًا: «نفعل كل ما في وسعنا، ونبحث عن الوسائل الممكنة لإيصال المساعدة اللازمة للأتراك والسوريين، هناك تواصل لحظي مع كل الجهات المعنية والمسؤولين في تركيا، وتواصل مع المنظمات الأممية وغير الحكومية التي تعمل في سوريا».

وأشار إلى أن «المنظمات الأممية وغير الحكومية الطريقة الأفضل لإيصال المساعدات في سوريا؛ لأنها تتسم بمصداقية عند الشعب السوري، وستتمكن من إيصال المساعدين للمحتاجين والأكثر تضررًا من الزلزال».

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص التعازي للشعبين السوري والتركي، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الاثنين، إن مصر تتضامن بشكل كامل مع الشعبين السوري والتركي، مؤكدا الاستعداد لتقديم المساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

من جانبه، نقل سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة، تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

وأخطر وزير الخارجية نظيره التركي، أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.