الرئيس الفلسطيني يوجه بإرسال فرق للمشاركة بعمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإرسال فرق من الدفاع المدني الفلسطيني وطواقم طبية، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، صباح اليوم الإثنين، مخلفًا آلاف القتلى والمصابين وأضرارًا مادية كبيرة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لوصول فرق الإنقاذ مع الدولتين السورية والتركية لتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة لضحايا الزلزال".

وفي سياق متصل، أعلن سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين في سوريا جراء الزلزال إلى 22 ضحية، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالزلزال، وأوفدت طواقمها إلى المخيمات المتضررة، وأنها تجري اتصالاتها للاطمئنان على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المدن التي تعرضت للزلزال.