حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية في موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي بالأسلحة ‏المناسبة

أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم، التجهيزات التجسسية في موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة. واستهدف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق جنوب لبنان.

وكان حزب الله، أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الثلاثاء "ثكنة راميم" الإسرائيلية بصاروخي بركان، واستهدفوا جنوداً إسرائيليين في محيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي بصاروخ فلق واحد. و قبل ظهر اليوم استهدفوا تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط "ثكنة راميم" الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

وبعد ظهر اليوم استهدف عناصر "حزب الله" موقع "‏المرج" الإسرائيلي وانتشارا للجنود الإسرائيليين في محيطه بالقذائف المدفعيّة. كما استهدفوا مقر ‏قيادة كتيبة "بيت هلل" الإسرائيلية التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 ‏بالأسلحة المناسبة. كما استهدفوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء مواقع "‌‏رويسات العلم" و "الرمتا" و "السماقة" الإسرائيليية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وشنّ طيران الاحتلال بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت بلدة "حولا" جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفّذ الاحتلال بعد ظهر اليوم غارتين بالصواريخ استهدفتا منطقة "اللبونة" جنوبي بلدة "الناقورة" وأطراف بلدة "رامية - جبل بلاط" جنوب لبنان، كما نفّذ غارة جديدة بعد ظهر اليوم استهدفت بلدة "طير حرفا" جنوبي لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعد ظهر اليوم بلدة "كفر شوبا" وبلدة "العباسية" الحدودية الجنوبية، وأطراف بلدة "حولا" جنوب لبنان، كما قصفت حرج الصنوبر بين بلدتي "كفرحمام" و "راشيا الفخار" جنوب لبنان بعدد من القذائف، بحسب مراسل " المنار".

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم على بلدة "مروحين" جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم منطقة "باب التنية" غرب بلدة "الخيام " جنوب لبنان.

وأغار طيران الاحتلال فجر اليوم، على منزل مؤلف من طابقين في منطقة "طوفا" جنوب شرق بلدة "ميس الجبل"، ما أدى الى تدميره بشكل كامل، دون تسجيل إصابات.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.