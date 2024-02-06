بري يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات الأوضاع في لبنان

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في المستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.

واستقبل بري، سيجورنيه في بيروت، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وتناول البحث "تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان".

ووصل وزير الخارجية الفرنسي اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في زيارة إلى لبنان تستمر عدة ساعات يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

كان سيجورنيه قد بدأ يوم السبت الماضي جولة شرق أوسطية تستمر حتى اليوم الثلاثاء يناقش خلالها الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وذكرت وزارة الخارجية قولها في بيان: "إن هذه الجولة التي ستكون الأولى للوزير الجديد في المنطقة ستقوده إلى مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان".

ويسعى سيجورنيه في جولته إلى "العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن" وإقناع الفرقاء بـ"إعادة فتح الأفق السياسي" استنادا إلى مبدأ حل (قيام) الدولتين، وفق المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان.

وشدّد لوموان على "تأكيد" الموقف الفرنسي بالنسبة إلى "الظروف التي يجب أن تكون سائدة" في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وقال إن "مستقبل غزة يندرج في إطار دولة فلسطينية موحدة يجب أن تمارس فيها سلطة فلسطينية معاد تنشيطها دورها"، مشدّدا على أن "فرنسا رفضت وترفض على الدوام إقامة مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين".

ويبحث وزير الخارجية الفرنسية خلال جولته أيضا في مخاطر اشتعال المنطقة "وسينقل رسائل مختلفة بوجوب ضبط النفس" خصوصا إلى لبنان حيث آفاق اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله تثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي.

وتأتي جولة سيجورنيه في خضم مفاوضات مكثفة تجري بين الأمريكيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في غزة.

ويوجد بين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس ثلاثة فرنسيين.