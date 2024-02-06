الجيش الإسرائيلي يشدد حصاره على مستشفى جنوب قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي شدد حصاره على مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، محذرة من خطورة تلك الخطوة على حياة السكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان إن "الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره على مستشفى ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز".

وأضاف القدرة أن "الاحتلال الإسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر" جراء الحصار المفروض على المستشفى.

وأشار إلى "النقص الحاد في أدوية التخدير والعناية المركزة ومستلزمات وخيوط العمليات الجراحية، لافتا إلى أن المولدات الكهربائية في المستشفى ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود ما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر.

وتابع أن "الاحتلال الاسرائيلي يعيق حركة سيارات الإسعاف، والطواقم تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الإسعاف".

وأوضح القدرة أن "الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في المستشفى بلا طعام"، داعيا المؤسسات الدولية والأممية إلى التدخل السريع وتوفير الحماية للمرافق الصحية.

من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن هناك "قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصلا في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خانيونس مما أدى إلى تطاير الشظايا على المستشفى".

ويشن الجيش الإسرائيلي أكبر هجماته وأعنفها على خانيونس منذ عدة أسابيع تخللها قصف جوي ومدفعي لمنازل سكنية وبحث عن أنفاق أرضية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

في المقابل أعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة خصوصا حركة (حماس) والجهاد الإسلامي في بيانات منفصلة أنها "تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع الجنود الاسرائيليين".