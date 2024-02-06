البنك المركزي الصيني يضخ 339 مليار يوان عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

بعد أن ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني أمس 100 مليار يوان (14 مليار دولار) عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 95ر1%، وإعلانه خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار نصف نقطة مئوية وهو ما يتيح للبنوك سيولة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان تقريبا، ضخ البنك اليوم 339 مليار يوان (69ر47 مليار دولار) عبر آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 95ر1%،

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي قبل عطلة مهرجان الربيع التي تحل يوم 10 فبراير الحالي.

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، تراجع سعر اليوان الصيني أمام الدولار مجددا في التعاملات اليوم بمقدار 12 بيب صيني بعد تراجعه أمس بمقدار 64 بيب صيني ليسجل اليوم 1082ر7 يوان للدولار مقابل 1070ر7 يوان لكل دولار أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.