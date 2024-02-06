 استقالة وزيرة بمقاطعة كندية وصفت فلسطين بـ«الأرض عديمة الفائدة» - بوابة الشروق
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استقالة وزيرة بمقاطعة كندية وصفت فلسطين بـ«الأرض عديمة الفائدة»

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 12:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 12:55 م

استقالت وزيرة التعليم العالي في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا، سيلينا روبنسون، بعد ضغوط تعرضت لها إثر وصفها للأراضي الفلسطينية التي قامت عليها إسرائيل بأنها "عديمة الفائدة".

ووصفت روبنسون الأماكن التي قامت عليها إسرائيل بأنها "قطعة أرض عديمة الفائدة"، وذلك خلال جلسة نظمتها مؤسسة يهودية، وفقا لوكالة الأناضول.

واعتذرت روبنسون مرتين عن تصريحاتها، مشيرة إلى إساءة فهم كلماتها، وأنها كان تتحدث عن محدودية الموارد الطبيعية في المنطقة.

من جانبه، ذكر رئيس حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية ديفيد آبي، أن عبارات روبنسون "المهينة" تتعارض مع آراء مجلس وزراء المقاطعة.

ولفت إلى أن روبنسون استقالت من منصبها، وستستمر عضوة في الحزب الديمقراطي الجديد.


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