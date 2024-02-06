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رئيس وزراء قطر: آن الأوان لموقف دولي حازم ضد الحرب المدمرة على غزة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 8:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 8:05 م

قال الرئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثان، إن الحرب على غزة حصدت حتى الآن أكثر من 27 ألف شخص، وخلفت أكثر من 66 ألف جريح ومصاب معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، أن بلاده تدعم المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية وفرض وقف فوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أنّه آن الأوان لموقف دولي حازم ضد هذه الحرب المدمرة، وضد أي إجراء يوسع دائرة العنف، موضحًا أنّ وقف الدعم عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ستكون له تداعيات كارثية بما يحرم أكثر من 6 ملايين فلسطيني من المساعدات.

وشدد على ضرورة الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة وبين التهم التي طالت عددًا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق.

ولفت إلى أن بلاده تخشى من تفاقم الأزمة الإنسانية المؤسفة جراء قطع التمويل، مؤكدًا استمرار الجهود القطرية في تقديم المساعدات وإجلاء الجرحى.

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