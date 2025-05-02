زعم مكتب رئيس وزراء حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن التقارير الإعلامية العربية التي تحدثت عن رفض إسرائيل للمقترح المصري «لا أساس لها من الصحة»، متهما حماس بإعاقة الاتفاق.

وفي بيان عبر منصة «إكس» مساء الجمعة، ذكر مكتب نتنياهو أن «التقارير الإعلامية العربية التي تقول إن إسرائيل رفضت ظاهريا الاقتراح المصري الذي قدم لها، لا أساس لها من الصحة، لقد كانت حماس، ولا تزال، العقبة أمام التوصل إلى اتفاق».

وقال نتنياهو، أمس الخميس، إن إسرائيل تهدف إلى إعادة جميع المحتجزين الأموات والأحياء من قطاع غزة، معتبرا أن الهدف الأعلى للحرب هو تحقيق الانتصار.

وصرح مصدر سياسي إسرائيلي، الإثنين، في تعميم على وسائل الإعلام، أن نتنياهو رفض مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة.

في المقابل، أكدت حركة حماس موافقتها على مفاوضات شاملة لإطلاق سراح الأسرى في صفقة «الرزمة الواحدة»، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.