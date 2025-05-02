حماس: المقاومة حولت غزة إلى ساحة استنزاف يتخبط فيها الاحتلال دون إنجاز

قال القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها كتائب القسام، تخوض «ملحمة بطولية متواصلة» في مواجهة آلة الحرب الصهوينية، مشيرا إلى نجاحها في استنزاف جيش الاحتلال وتكبيده خسائر متلاحقة في جنوده وعتاده.

وأضاف في بيان متلفز صادر عن الحركة، مساء الجمعة، أن المقاومة الميدانية حولت القطاع إلى «ساحة استنزاف طويلة الأمد يتخبط فيها الاحتلال دون إنجاز»، مؤكدا أن الجبهة الداخلية للمقاومة تتماسك بإرادة فولاذية وتحتفظ بزمام المبادرة.

وشدد أن غزة «ليست لقمة سائغة بل معادلة ردع وكرامة تفرض حضورها في وجه الاحتلال وأعوانه»، موجها التحية لأبطال كتائب القسام وسرايا القدس وجميع فصائل المقاومة.

وعلى صعيد الضفة الغربية، قال إن الاحتلال يواصل عدوانه عبر الاجتياحات اليومية للمخيمات والمدن وتدمير المنازل والمنشآت، وتهجير مئات العائلات قسرًا.

وأشار إلى تصعيد ممنهج في جرائم القتل والاعتقال والاعتداء على المدنيين من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية الفاشية، التي تمارس سياسة الأرض المحروقة في محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وفي القدس، لفت إلى تعرض المسجد الأقصى لـ «هجمة تهويدية متواصلة» عبر اقتحامات المستوطنين ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا تحت حماية قوات الاحتلال.

وأكد أن أعمال المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية - رغم هذا القمع- من خلال إطلاق النار والعبوات الناسفة واستهداف النقاط العسكرية، لتؤكد أن «شعبنا يتمسك بخيار المواجهة، وأن الضفة كانت وستبقى ساحة مشتعلة تربك حسابات العدو وتستنزف قواته».