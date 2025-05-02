لقي طفل بالفيوم مصرعه غرقاً، في ترعة المنتزة بحي لطف الله بدائرة مركز أول الفيوم، تم نقله في حالة إعياء شديد وفشل محاولات إنقاذه داخل مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير مستشفى الفيوم العام، يفيد بوصول الطفل "ياسين أحمد رجب"، 10 سنوات، ويقيم بدائرة المركز، بحالة إعياء شديد إثر سقوطه في مياه ترعة المنتزه.

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل كان يلهو على حافة ترعة المنتزه، وأثناء اللعب انزلقت قدماه وسقط في المياه، مما أدى إلى غرقه، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم، وفشلت محاولة إنقاذه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.