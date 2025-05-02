قال القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، إن ما يجري في قطاع غزة «جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج»، مطالبا بإحالة مرتكبيها من قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وحمّل في بيان متلفز صادر عن الحركة، مساء الجمعة، الإدارة الأمريكية والدول الداعمة لها مسئولية الشراكة المباشرة في جرائم الاحتلال، بما في ذلك المجازر وحرب الإبادة والتجويع.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية بالتحرك الفوري لإجبار الاحتلال على فتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية المتكدسة عند معبر رفح لإنقاذ المدنيين.

وثمن موقف الحكومة الإسبانية بوقف تصدير السلاح للاحتلال، داعيا بقية الحكومات لاتخاذ خطوات مماثلة ووقف الدعم العسكري والسياسي لكيان يقتل الأطفال ويجوع النساء.

كما حمّل العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن جريمة استهداف «سفينة الضمير» في المياه الدولية، مشيرا إلى أن الحركة تعدها «قرصنة صهيونية وإرهاب دولة يستوجب الإدانة والمساءلة الدولية، وتثمن شجاعة طاقم السفينة وكل الناشطين الساعين لكسر الحصار عن غزة، وتدعوهم لمواصلة جهودهم النبيلة في فضح فاشية الاحتلال وجرائمه».

وشدد أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لإبرام «صفقة تبادل مشرفة»، وقدمت مبادرة واضحة وشاملة، متهما نتنياهو بعرقلتها، مؤكدا أن «الكرة اليوم في ملعب العدو».

وأكد أن الشعب الفلسطيني الصامد في غزة لن يستسلم رغم المجازر والجوع، وسيبقى متمسكا بحقه في الحياة والحرية والكرامة، وسيفشل أهداف الحرب.

واختتم: «غزة تقاتل نيابة عن الأمة»، داعيا بالرحمة للشهداء والحرية للأسرى والنصر للشعب والمقاومة.