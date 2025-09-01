اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهري كولونيا المناهضين للحروب تسفر عن عشرات الإصابات

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، بأن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لفترة طويلة، مؤكداً أن إنهاءها بسرعة على حساب أوكرانيا ليس خياراً مقبولاً.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال ميرتس، رداً على سؤال حول إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار هذا العام، إنه لم يفقد الأمل لكنه "لا يحيط نفسه بأي أوهام"، مشدداً على أن دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا يعد "أولوية قصوى".

وأوضح ميرتس: "نحن نحاول إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، لكن بالتأكيد ليس على حساب استسلام أوكرانيا. بالإمكان إنهاء الحرب غداً إذا استسلمت أوكرانيا وفقدت استقلالها."

وأضاف المستشار الألماني: "حينها سيكون البلد التالي معرضاً للخطر بعد غد، وفي اليوم الذي يليه سنكون نحن. هذا ليس خياراً مطروحاً."

وتعد ألمانيا من أبرز داعمي أوكرانيا، إذ قدمت أو تعهدت بتقديم دعم عسكري بقيمة نحو 40 مليار يورو (47 مليار دولار) منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير 2022.