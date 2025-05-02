المركز الكاثوليكي يمنح جائزة التميز الإعلامي للإعلامية هالة حشيش

منح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ73، جائزة التميز الإعلامي للإعلامية هالة حشيش، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال، رئيس المهرجان وعضوية مجدى سامى وميشيل ماهر، قد اختارت 6 أفلام وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلمًا عُرضت تجاريًا هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

وجاءت الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة كالتالى «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهرى، و«رحلة 404» للمخرج هانى خليفة السيد، و«الهوى سلطان» للمخرجة هبة يسرى، و«رفعت عينى إلى السماء» للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، و«الفستان الأبيض» للمخرجة جيلان عوف، وفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

وقد تشكّلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج طارق العريان، وبعضوية كل من؛ الفنانين عمرو يوسف، ودينا فؤاد، وهبة عبدالغنى، والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أيمن أبوالمكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله، والموسيقار شادى مؤنس، والناقدة الفنية ناهد صلاح.