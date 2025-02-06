الأمير تركي الفيصل: هذا هو مصير التطبيع حال تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

علق السفير السعودي الأسبق في واشنطن ولندن الأمير تركي الفيصل على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، قائلاً إنه "غير قابل للاستيعاب" وإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يحدث حال تنفيذ تلك الخطة.

وقال الفيصل، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "ما خرج من السيد ترامب غير قابل للاستيعاب"، مشدداً على أن "من الخيال أن نعتقد أن التطهير العرقي في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يتسامح معه مجتمع عالمي يظل على موقفه ولا يستجيب لذلك".

وفي رد على ما إذا كان يرى أن تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل قد يحدث بعد خطة ترامب، أجاب: "لا على الإطلاق"، مضيفا أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا "يرفض ما صدر عن واشنطن في الأيام الأخيرة، وكان هذا موقف المملكة العربية السعودية منذ البداية".

وتوقع الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، الذي شغل أيضا منصب رئيس الاستخبارات في السعودية، أن "يكون هناك عمل جماعي من جانب العالم العربي، بل والعالم الإسلامي والأوروبيين والدول الأخرى التي تؤمن بحل الدولتين" للتعامل مع هذا الأمر.

وأكد المسئول السعودي السابق، أن ترامب يقول إنه "يريد تحسين الأمور، بينما في الواقع فإن هذا من شأنه أن يحول الأمور إلى المزيد من الصراع وإراقة المزيد من الدماء".

وأضاف: "لذا إذا جاء (ترامب) إلى هنا (السعودية)، فأنا متأكد من أنه سيتلقى الكثير من الانتقادات من القيادة هنا، ليس بشأن عدم حكمة ما يقترحه فقط، وإنما الظلم الصريح الذي يتجلى حقا وبشكل كامل في هذا الاقتراح المتعلق بالتطهير العرقي".

وكان ترامب اقترح، الثلاثاء الماضي، أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة، بعد أن أشار في وقت سابق إلى أنه يجب إعادة توطين سكان القطاع بشكل دائم في أماكن أخرى، بحسب قناة الحرة الأمريكية.