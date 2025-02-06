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أعربت كندا عن دعمها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء.

وأكدت جولي أن موقف بلادها "الثابت" بشأن قضية غزة لم يتغير.

وأشارت إلى أن بلادها عازمة على "التوصل إلى حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام داخل حدود معترف بها دوليا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

واعتبرت جولي أن "حماس ليس لها أي دور في حكم غزة".

وأضافت: "ندعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ونرفض تهجيرهم القسري من غزة".

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن "الإدارة الأمريكية سوف تعمل مع شركاء في المنطقة لإعادة بناء هذه المنطقة".