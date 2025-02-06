هدية ثلاثية ثمينة لأنشيلوتي قبل ديربي مدريد

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جاءت عودة ريال مدريد إلى التدريبات، عقب التأهل الصعب إلى نصف نهائي كأس الملك، محملة بأخبار طيبة للمدرب كارلو أنشيلوتي في ظل وباء الإصابات الذي يجتاح الفريق.

وتعافى الفرنسي إدواردو كامافينجا من الإصابة التي أبعدته 21 يوما عن الملاعب، مع مشاركة مواطنه كيليان مبابي في التدريبات والإنجليزي جود بيلينجهام عقب غيابهما عن مواجهة ليجانيس.

وأصيب كامافينجا في 16 يناير في مواجهة سيلتا فيجو في الفخذ الأيسر ووصلت عملية تعافيه إلى نهايتها.

وبهذا يصبح الفرنسي جاهزا لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في ديربي الليجا.

ويغيب عن الفريق المدافعين داني كارفاخال وإيدير ميليتاو ودافيد آلابا وأنطونيو روديجر للإصابة.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق انتصارا دراميا بنتيجة (3-2) أمام ليجانيس، مساء الأربعاء، على الملعب البلدي دي بوتاركي، في ربع النهائي.