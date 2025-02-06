أوكرانيا تفرض عقوبات على قباطنة يعملون لصالح أسطول الظل الروسي

فرضت أوكرانيا عقوبات على أكثر من 50 قبطانا روسيا وقبطان إيراني واحد، يُزعم أنهم متورطون في "أسطول الظل" الروسي المستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية، وفقا لمرسوم وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأربعاء.

وتُعتبر الناقلات التي يقودها هؤلاء القباطنة جزءا من أسطول الظل الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة بسبب حربها على أوكرانيا، خاصة في مجال نقل النفط. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العشرات من هذه السفن، لكن يُعتقد أن هناك العديد غيرها لا تزال خارج نطاق العقوبات.

وأفادت وكالة "إنترفاكس أوكرانيا" بأن معظم السفن المذكورة في المرسوم الأوكراني مدرجة بالفعل على قوائم العقوبات. وسيتم تجميد أي أصول يمتلكها القباطنة المشمولون بالعقوبات داخل أوكرانيا، كما سيتم منعهم من دخول البلاد أو الرسو بسفنهم في الموانئ الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "من الضروري أن نواصل الضغط على أسطول الظل التابع لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، الذي ينقل النفط حول العالم ويدر أموالا لتمويل الإرهاب والحرب الروسية."